Бабкина отказалась быть Примадонной после Пугачевой

Певица Надежда Бабкина отказалась от звания Примадонны после Аллы Пугачевой

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, которое принадлежало певице Алле Пугачевой. Ее комментарий приводит aif.ru.

«Мне чужих званий не надо. Я — Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо», — пояснила исполнительница. Она подчеркнула, что сравнения допустимы лишь с другими артистками ее жанра, включая Людмилу Зыкину, Ольгу Воронец и Лидию Русланову.

Известно, что неофициальное звание Примадонны закрепилось за Пугачевой после того, как она исполнила одноименную песню на «Евровидении» в 1997 году. По словам самой певицы, она посвятила композицию актрисе Людмиле Гурченко.

Ранее депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил передать Бабкиной звание Примадонны российской эстрады. По словам парламентария, со временем ценности изменились, поэтому звание больше не может принадлежать Пугачевой.