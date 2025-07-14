Адвокат прокомментировал уголовное дело против писателя Бориса Акунина

Адвокат Дубинин сообщил, что Борис Акунин не признал вину по уголовному делу

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) не признает вину по уголовному делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Олега Дубинина.

«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — заявил защитник.

Ранее стало известно, что писатель призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. За 2024 год он дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, Акунин игнорировал законодательство РФ и продолжил делать публикации в интернете без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.