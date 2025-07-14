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11:34, 14 июля 2025Силовые структуры

Адвокат прокомментировал уголовное дело против писателя Бориса Акунина

Адвокат Дубинин сообщил, что Борис Акунин не признал вину по уголовному делу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) не признает вину по уголовному делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Олега Дубинина.

«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — заявил защитник.

Ранее стало известно, что писатель призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. За 2024 год он дважды был признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, Акунин игнорировал законодательство РФ и продолжил делать публикации в интернете без соответствующей маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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