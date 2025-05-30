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11:33, 30 мая 2025Силовые структуры

Дело писателя Бориса Акунина направлено в суд

СК направил в суд дело писателя Бориса Акунина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anton Golubev / Reuters

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов; настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Информация о направлении уголовного дела писателя доложена главе ведомства Александру Бастрыкину.

По данным следствия, Акунин заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал украинскую террористическую деятельность. За 2024 года он дважды признан судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он игнорировал законодательство России и продолжил делать публикации в интернете без соответствующей маркировки. Ему предъявлено обвинение заочно и избрана мера пресечения.

18 марта появилась информация о том, что писатель объявлен в международный розыск.

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