Писатель Акунин переобъявлен в розыск в России

Правоохранители переобъявили в розыск в России писателя Акунина

Правоохранители переобъявили в розыск в России писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подтвердил эту информацию.

Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование в отношение Акунина. Писатель уже дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Теперь в отношении него могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ.

6 февраля Акунин был объявлен в международный розыск. Он заочно арестован в России. Писатель проходит обвиняемым по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.