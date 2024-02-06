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10:18, 6 февраля 2024Силовые структуры

Бориса Акунина объявили в международный розыск

Писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Кроме того, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Акунина на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания писателя на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст Росиии признал его иностранным агентом.

Согласно данным Минюста, Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовал в сборах средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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