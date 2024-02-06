Писателя Бориса Акунина заочно арестовали в Москве

Басманный суд заочно арестовал писателя Акунина за фейки о российской армии

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Акунина на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

26 января писатель был объявлен в розыск.