Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 6 февраля 2024Силовые структуры

Писателя Бориса Акунина заочно арестовали в Москве

Басманный суд заочно арестовал писателя Акунина за фейки о российской армии

Фото: Галкин Николай / ИТАР-ТАСС

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания Акунина на территории России или с момента его передачи российским правоохранительным органам.

26 января писатель был объявлен в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше