Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:30, 26 января 2024Силовые структуры

Писателя Бориса Акунина объявили в России в розыск

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), следует из базы ведомства.

Акунина разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Статья в базе не указана.

18 декабря стало известно о намерении Следственного комитета России (СКР) объявить писателя в розыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Акунин подозревается в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст Росиии признал его иностранным агентом.

Согласно данным Минюста, Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовал в сборах средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      74-летняя блогерша примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков

      МИД России заявил об отсутствии традиции совать нос во внутренние дела стран

      Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности

      МИД обвинил Запад во главе с США в попытке удержать глобальное доминирование

      Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

      МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

      Россиянин под видом оформления опеки украл квартиру у инвалида

      Менеджер отеля с футфетишем изнасиловал пьяных туристок и пошел под суд

      В Госдуме участников «голой вечеринки» призвали пойти работать аниматорами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше