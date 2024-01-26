Писателя Бориса Акунина объявили в России в розыск

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), следует из базы ведомства.

Акунина разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Статья в базе не указана.

18 декабря стало известно о намерении Следственного комитета России (СКР) объявить писателя в розыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Акунин подозревается в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст Росиии признал его иностранным агентом.

Согласно данным Минюста, Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовал в сборах средств в поддержку Вооруженных сил Украины.