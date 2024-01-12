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21:08, 12 января 2024Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

Минюст России признал писателя Бориса Акунина иностранным агентом
Борис Акунин

Борис Акунин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минюст Росиии признал иностранным агентом писателя Григория Чхартишвили, известного как Борис Акунин (внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации от министерства, Чхартишвили выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации». Кроме того, он участвовал в сборах средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.

В реестр иностранных агентов также включены журналисты Александр Минкин и Андрей Куршин, бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов, а также интернет-издание «Холод».

22 декабря Минюст России признал иностранным агентом бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева, а также мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, политолога и публициста Александра Баунова и других.

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      Марина Совина
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