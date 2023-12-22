Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:04, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Создателя «Масяни» признали иноагентом

Минюст признал иноагентами создателя «Масяни» Куваева и экс-протодиакона Кураева
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст России признал иностранным агентом мультипликатора, создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в ведомстве, проживающий за границей Куваев выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, принимал участие в сборах средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, в реестр иноагентов включены бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, политолог Александр Рыклин, журналист Александр Рыхлин, политолог и публицист Александр Баунов, юрист Саркис Дарбинян, журналистка телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Валерия Ратникова, а также интернет-издания «Верстка» и «Можем объяснить» и OOO «ВОБНИАР», учрежденное блогером Маратом Никандровым (признан иноагентом).

В октябре следователи возбудили уголовное дело в отношении мультипликатора Олега Куваева за ролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины. Ему вменяется статья 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире

      Украинский пленный захотел воевать в СВО на стороне России

      Женщина два часа проработала официанткой кафе, украла деньги из кассы и ушла

      Рынку спорттоваров предсказали сложное будущее

      Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

      В США поразились жизнью в России

      Названа самая красивая девушка планеты. Как живет победительница «Мисс Земля», едва не проигравшая России и Казахстану?

      Генсек ООН усомнился в необходимости восстановления зерновой сделки

      В России разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости