На российского мультипликатора завели дело за ролик с Масяней в поддержку ВСУ

Мультипликатор Куваев попал под следствие за ролик с Масяней в поддержку ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело против 56-летнего мультипликатора Олега Куваева за ролик с Масяней в поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ему вменяется статья 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Основанием для привлечения Куваева к уголовной ответственности послужил ролик, выложенный им на Youtube, в котором Масяня призывает российских военных сдаваться в плен, используя созданный ВСУ сайт. По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы.

В настоящее время российский мультипликатор проживает в Израиле.

29 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня». Доступ к сайту Mult.ru был ограничен по решению Генпрокуратуры России за содержание призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.