Писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Акунина в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

Ранее Акунин прокомментировал снятие его книг с продажи в России. Он отметил, что не собирался «расставаться со своими читателями по собственной воле», а также отказался комментировать разговор с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

До этого издательство АСТ решило приостановить продажу книг Бориса Акунина. По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателя, вызвавшие широкий общественный резонанс.

В начале декабря писателю позвонили пранкеры Вован и Лексус и поговорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре Акунин высказался, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.