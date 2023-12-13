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14:13, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Писатель Акунин заявил об отсутствии претензий из-за украинских атак на Крым

Писатель Акунин заявил, что обстрелы Крыма Украиной не вызывают у него протеста
СюжетПротесты в России

Фото: Dmitrii Angel / Globallookpress.com

Известный российский писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. Запись беседы доступна в Telegram.

Беседу вел один из пранкеров и актер, претворившийся президентом Украины Владимиром Зеленским. Они спросили у Акунина, согласен ли он с тем, что обстрелы Украиной Крыма и других регионов России обоснованы, на что писатель ответил: «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», — сказал Акунин.

В разговоре он также отметил, что ошибка Киева в конфликте с Россией заключается в том, что украинская пропаганда оказалась неэффективной.

Ранее в разговоре с Вованом и Лексусом российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) также заявил, что у него нет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Пранкеры звонили Быкову, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В июле в Госдуме высказались о том, чтобы признать Акунина иностранным агентом. По словам депутата Ольга Занко, писатель ярко проявляет антироссийскую позицию и живет в другом государстве, но, несмотря на это, зарабатывает деньги в России на книгах и пьесах по его произведениям.

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      Олег Давыдов
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