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12:43, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за атак беспилотников

Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на РФ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Видео доступно в Telegram.

Пранкеры позвонили Быкову, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они поинтересовались у писателя, как он относится к атакам украинских беспилотников на города России, в результате которых есть жертвы.

Быков сообщил, что ему обидно из-за такого исхода. «Но претензий к вам (к Украине — прим. "Ленты.ру") у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — заявил Быков.

Ранее Вован и Лексус позвонили звезде шоу «Голос» Наргиз Закировой. В разговоре с пранкерами певица призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины и подчеркнула, что восхищается президентом страны Владимиром Зеленским.

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      Олег Давыдов
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