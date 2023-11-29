Певица Наргиз призналась в спонсировании ВСУ

Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ

Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О розыгрыше они рассказали в своем Telegram-канале и опубликовали фрагмент беседы.

Вован и Лексус поговорили с Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. (...) Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», — высказалась Наргиз на эту тему.

Артистка назвала лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру своим любимым героем и заявила, что хочет сделать с ним татуировку. Также она показала тату с трезубцем на руке.

В мае 2022 года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации на Украине. Адвокат артистки Бахром Исмаилов заверил, что артистка была готова к такой мере.