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10:41, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Певица Наргиз призналась в спонсировании ВСУ

Певица Наргиз призналась пранкерам Вовану и Лексусу в спонсировании ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). О розыгрыше они рассказали в своем Telegram-канале и опубликовали фрагмент беседы.

Вован и Лексус поговорили с Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. (...) Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», — высказалась Наргиз на эту тему.

Артистка назвала лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру своим любимым героем и заявила, что хочет сделать с ним татуировку. Также она показала тату с трезубцем на руке.

В мае 2022 года стало известно, что Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации на Украине. Адвокат артистки Бахром Исмаилов заверил, что артистка была готова к такой мере.

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      Олег Давыдов
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