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15:35, 7 июля 2023Культура

В Госдуме призвали Минюст признать Бориса Акунина иноагентом

В Госдуме призвали Минюст признать писателя Бориса Акунина иноагентом
Борис Акунин

Борис Акунин. Фото: Галкин Николай / ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко призвала Минюст включить российского писателя Бориса Акунина в список иностранных агентов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что направила письмо министру юстиции Константину Чуйченко после того, как увидела афишу спектакля по произведению автора в одном из театров Санкт-Петербурга. Занко написала, что Акунин придерживается антироссийской позиции, а также состоит в организации «Настоящая Россия» (включена Минюстом в реестр иностранных агентов), которая призывает к борьбе с властью и собирает средства для поддержки Украины.

«Считаю, что Акунин, как публичное лицо с явной антироссийской позицией, должен быть также признан Минюстом иностранным агентом. Живет писатель заграницей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги», — резюмировала политический деятель.

В феврале этого года Борис Акунин заявил, что прокуратура потребовала убрать его имя с театральных афиш.

Ранее российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) потребовали признать иноагентом и проверить на наличие экстремизма.

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    Анастасия Астахова
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