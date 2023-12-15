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14:30, 15 декабря 2023Культура

Акунин попрощался с российскими читателями

Писатель Акунин попрощался с россиянами после снятия его книг с продажи

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) прокомментировал снятие его книг с продажи в России. В обращении к российским читателям в своем Telegram-канале он попрощался с ними.

Он отметил, что не собирался «расставаться со своими читателями по собственной воле», а также отказался комментировать разговор с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

«Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга "Мой календарь". Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ 10-й том моей "Истории российского государства", посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман "Москва-Синьцзин", сопровождающий 10-й том», — сообщил Акунин.

В завершении публикации он выразил надежду, что прощается с россиянами «на время».

Издательство АСТ решило приостановить продажу книг Бориса Акунина. По словам главы издательства Павла Гришкова, причиной являются публичные заявления писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс. Он отметил, что их высказывания требуют правовой оценки.

Ранее Акунину позвонили пранкеры Вован и Лексус и поговорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре писатель высказался, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.

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      Антон Похиляк
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