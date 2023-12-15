Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

Издательство АСТ остановило продажу книг Акунина и Быкова из-за позиции по СВО

Издательство АСТ решило приостановить продажу книг в России писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Глава издательства Павел Гришков заявил, что публичные высказывания писателей требуют правовой оценки.

Глава издательства уточнил, что отгрузки книг не возобновятся до прояснения ситуации. Ранее оба писателя разговаривали с пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с ними Быков и Акунин высказались о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и об ударах по Крыму и территории России.

В Госдуме призвали запретить книги Акунина после его высказываний о Крыме

Пранкеры позвонили Борису Акунину от лица президента Украины Владимира Зеленского по видеозвонку. Роль подставного Зеленского сыграл пародист Макс Комикадзе, который уже не в первый раз присутствует в подобных пранках. Артист и до этого появлялся в роли украинского лидера в юмористических роликах: например, именно он сыграл президента Украины в пародийном видео с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Украинские собеседники» Акунина спросили у писателя, согласен ли он с тем, что обстрелы Украиной Крыма и других регионов России обоснованы, на что писатель ответил: «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем». В разговоре он также отметил, что ошибка Киева в конфликте с Москвой заключается в том, что украинская пропаганда оказалась неэффективной.

Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все. Единственное, в чем, на мой взгляд, вы делаете ошибку — вы воюете с Российской армией только оружием. А настоящая победа в войне достигается не оружием, а влиянием на умы и сердца Борис Акунин писатель

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Акунина на призывы к террористической и экстремистской деятельности после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины. Обращение было направлено в Генпрокуратуру. Бородин также отметил, что Акунина следует признать иностранным агентом.

До этого депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала запретить публикацию и продажу книг писателя.

Быков признался пранкерам, что хочет вернуться в Москву

Вован и Лексус поговорили и с писателем Дмитрием Быковым. На этот раз автору позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе с пранкерами писатель сообщил, что обязательно вернется в Россию и продолжит жить в Москве.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Я возвращаться собираюсь. (…) Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — отметил Быков. Он объяснил, что на родине продолжит заниматься преподавательской деятельностью — там, по его словам, сохраняются возможности для его дальнейшей работы. При этом пока план возвращения Быкова в деталях не проработан.

В том же разговоре с пранкерами Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Он отметил, что все это очень обидно.

Но претензий [к Украине] у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы Дмитрий Быков писатель

Быков отреагировал на решение АСТ в интервью РБК. Он заявил, что запрет книг никак не повлияет на их распространение, и указал, что никогда не зарабатывал с них основной доход. Он вспомнил, как в СССР все все равно слушали и читали поэта Александра Галича. «От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного», — заявил Быков.

Давно пора понять, что запретить книгу невозможно Дмитрий Быков писатель

Вован и Лексус не в первый раз звонят от лица Зеленского публичным личностям

В ноябре Вован и Лексус уже звонили от лица якобы Зеленского узбекской певице, звезде шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закировой, известной как Наргиз. В беседе с пранкерами певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Зеленским. Она также призналась в спонсировании украинских войск.

Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские — это мертвые русские Наргиз звезда шоу «Голос»

Актер спрашивал у Наргиз об ее отношении к России и Украине. В качестве ответа певица показала подставному Зеленскому новую татуировку в виде украинского тризуба — основного элемента государственного герба республики. Она также заявила, что планирует сделать татуировку с портретом одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Более того, она описала Бандеру как very sexy («очень сексуальный» — прим. «Ленты.ру») и назвала его своим героем и кумиром. Также она пообещала набить и портрет Зеленского.