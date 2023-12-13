Продажу книг Акунина в России призвали запретить после слов об ударах по Крыму

Депутат Драпеко призвала запретить продажу книг Акунина в России

Депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала запретить публикацию и продажу книг известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины.

«Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счет своих средств он не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Компетентные органы должны заняться этим вопросом», — сказала политик.

Драпеко также добавила, что высказывание Акунина попадает под статью о нарушении территориальной целостности государства.

Ранее Акунин в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.