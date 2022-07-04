Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского после сообщения об оттеснении украинских сил из Луганской народной республики (ЛНР). В ролике украинский лидер якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции. Видео было опубликовано в понедельник, 4 июля, в Telegram-канале чеченского лидера.
«Я, действующий президент Украины, (...) соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, которые сейчас находятся под украинским командованием», — сказал актер в образе Зеленского.
В подписи к посту Кадыров уточнил, что видео помогли снять пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а также блогер под ником Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), который сыграл украинского лидера.
3 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Накануне Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР окружили Лисичанск — последний город республики, находившийся под контролем Украины. После этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы.