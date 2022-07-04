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Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР

Кадыров опубликовал пародийное видео, где Зеленский якобы подписывает акт о капитуляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародию на президента Украины Владимира Зеленского после сообщения об оттеснении украинских сил из Луганской народной республики (ЛНР). В ролике украинский лидер якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции. Видео было опубликовано в понедельник, 4 июля, в Telegram-канале чеченского лидера.

«Я, действующий президент Украины, (...) соглашаюсь на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, которые сейчас находятся под украинским командованием», — сказал актер в образе Зеленского.

В подписи к посту Кадыров уточнил, что видео помогли снять пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), а также блогер под ником Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), который сыграл украинского лидера.

3 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР. Накануне Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР окружили Лисичанск — последний город республики, находившийся под контролем Украины. После этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы.

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Олег Давыдов
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Кадыров опубликовал пародию на Зеленского после оттеснения украинских сил из ЛНР
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