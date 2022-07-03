Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему ВС РФ В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в пресс-релизе.

Накануне союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

Общая площадь перешедших под контроль союзных сил территорий составила 182 квадратных километра.

В ответ на произошедшее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. По словам главы ЛНР, этот день «навсегда войдет красной датой» в историю отечества.