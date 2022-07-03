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В ЛНР провозгласили новый День Победы

Глава ЛНР Пасечник поздравил с Днем Победы после освобождения республики ВС РФ
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы. Политика цитирует ТАСС.

По словам главы ЛНР, этот день «навсегда войдет красной датой» в историю отечества. Пасченик также отметил, что к этой цели жители республики и стремились. Так он прокомментировал выход союзных сил на административные границы.

«Я искренне поздравляю всех нас с эти новым Днем великой победы! Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными. И победа снова за нами, так будет всегда!» — заявил Пасченик.

3 июля министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Шойгу заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.

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Варвара Кошечкина
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