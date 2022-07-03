Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Глава Минобороны Шойгу 3 июля доложил президенту России Путину об освобождении ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.

В воскресенье, 3 июля, появились данные Минобороны России, что войска ВСУ оказались полностью заблокированы в котле Лисичанска. За последние два дня в данном районе сдались в плен 38 военных ВСУ. Большая часть из них — «местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сказал, что в Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. Он добавил, что «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе.

О том, что Лисичанск взят под контроль союзных сил, стало известно в субботу, 2 июля. Как отмечал чеченский лидер Рамзан Кадыров, «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Антироссийская кампания привела Запад к одиночеству на международной арене
Чемпион мира высказался о задержании хоккеиста Федотова
Клоунессу Эллу Запашную избил сосед в центре Москвы
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Белгородский губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле
ВКС России уничтожили «солдат удачи» под Николаевом
Адвокат задержанного хоккеиста Федотова рассказал о его проблемах со здоровьем
Белгородский губернатор обвинил Украину в гибели ее граждан на территории России
Раскрыты личности погибших при обстреле Белгорода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.