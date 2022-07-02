В ЛНР заявили о локальных очагах сопротивления силовиков в Лисичанске

В НМ ЛНР рассказали об оставшихся в Лисичанске локальных очагах сопротивления силовиков

В Лисичанске все еще остаются локальные очаги сопротивления силовиков Украины, однако они незначительные. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам подполковника, «националисты полностью утратили боеспособность и потеряли управление» в городе. Украинские военные все еще пытаются отстреливаться и контролировать определенные части Лисичанска.

Ранее помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что Народная милиция вошла в Лисичанск и сейчас находится вблизи стадиона «Шахтер» — это практически центр города. Помимо этого, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что союзные силы взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

В субботу, 2 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что подразделения союзных войск находятся в центре города. Он отмечал, что подразделение «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

28 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о взятии под контроль 98 процентов территории ЛНР. Лисичанск тогда он назвал «последним форпостом» ВСУ.