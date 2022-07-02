Стало известно о вошедших в центр Лисичанска силах ЛНР

МВД ЛНР: силы Народной милиции вошли в Лисичанск и сейчас находятся вблизи «Шахтера»

Народная милиция ЛНР вошла в Лисичанск и сейчас находится вблизи стадиона «Шахтер» — практически центр города. Об этом в субботу, 2 июля, заявил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

Агентство также ссылается на комендатуру Северодонецка, где рассказали о скором начале охраны общественного порядка в Лисичанске. Украинский город перешел под полный контроль союзных сил, подтвердили в военном ведомстве ЛНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска. Он рассказал, что подразделения «Ахмат» совместно с Народной милицией ЛНР зачищают город от украинских военных, «спрятавшихся в строениях, и от минно-взрывных устройств».

1 июля чеченский лидер также рассказал о значении Лисичанска для Киева. Как отметил Кадыров, занятие города силами России означает поражение Украины.

28 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о взятии под контроль 98 процентов территории ЛНР. Лисичанск тогда он назвал «последним форпостом» ВСУ.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.