Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины

Глава Чечни Кадыров заявил, что Лисичанск имеет огромное значение для Киева

Лисичанск имеет большое значение для Киева, так как его занятие Вооруженными силами (ВС) России будет означать поражение украинской стороны на Луганском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На данный момент союзные войска со всех сторон планомерно продвигаются к городу, добавил он. До освобождения Лисичанска, а также и самой Луганской народной республики, осталось недолго, предположил Кадыров.

Специальная военная операция по защите Донбасса идет согласно изначальному плану, заключил глава республики.

Ранее помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в настоящее время бои в Лисичанске идут по периметру. Украинские войска несут большие и в то же время «глупые бессмысленные» потери, уточнил он.

Также о потерях украинской армии в районе Лисичанска рассказали в Минобороны России. По данным ведомства, в населенном пункте Верхнекаменка за минувшие сутки противник потерял более 120 человек, в Верхнекаменском — 70.