Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины

Глава Чечни Кадыров заявил, что Лисичанск имеет огромное значение для Киева

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Лисичанск имеет большое значение для Киева, так как его занятие Вооруженными силами (ВС) России будет означать поражение украинской стороны на Луганском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На данный момент союзные войска со всех сторон планомерно продвигаются к городу, добавил он. До освобождения Лисичанска, а также и самой Луганской народной республики, осталось недолго, предположил Кадыров.

Специальная военная операция по защите Донбасса идет согласно изначальному плану, заключил глава республики.

Ранее помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что в настоящее время бои в Лисичанске идут по периметру. Украинские войска несут большие и в то же время «глупые бессмысленные» потери, уточнил он.

Также о потерях украинской армии в районе Лисичанска рассказали в Минобороны России. По данным ведомства, в населенном пункте Верхнекаменка за минувшие сутки противник потерял более 120 человек, в Верхнекаменском — 70.

Время роста

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Рэпер Моргенштерн вернулся в Москву
Стало известно о задержании вратаря сборной России по хоккею
В Грузии нашли способ получить статус кандидата в ЕС
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета
Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.