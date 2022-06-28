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В ЛНР назвали Лисичанск последним форпостом ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко назвал Лисичанск последним форпостом ВСУ
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: страница Андрея Марочко во «ВКонтакте»

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР взяли под контроль 98 процентов территории республики. Город он назвал «последним форпостом» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Сейчас мы уже освободили 98 процентов территории республики, и лишь вот этот населенный пункт скопил в себе все те силы, которые находились на территории Луганской народной республики», — заявил Марочко.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что штурмовые группы союзных войск России и республики уже прошли около трети Лисичанска, продвигаясь на запад.

Кроме того, по словам Мирошника, очевидцы сообщают об отходе украинской армии из Лисичанска.

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Алевтина Запольская
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