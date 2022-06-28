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Войска России и ЛНР прошли почти треть Лисичанска

Посол Мирошник: штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли около трети Лисичанска

Штурмовые группы союзных войск России и Луганской народной республики (ЛНР) уже прошли около трети протяженности Лисичанска, продвигаясь на запад. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, стрелковые бои ведутся в районе стадиона «Шахтер» в Лисичанске.

Ранее французский телеканал France 24 показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Авторы информационного сюжета хотели показать, как украинские волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться из города. Однако журналистов удивила пророссийская позиция местного населения.

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Марина Совина
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