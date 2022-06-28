В ЛНР сообщили об отходе украинских военных из Лисичанска

Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что военнослужащие ВСУ группами покидают Лисичанск

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил об отходе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска. По его словам, они покидают город группами. Об этом Мирошник заявил в своем Telegram-канале.

Местные жители сообщили послу, что украинские военные пытались пройти через село Верхнекаменка в сторону Северска, но потеряли несколько колонн под ударами союзной артиллерии и российских Воздушно-космических сил (ВКС).

«Резервные подразделения ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления», — написал Мирошник.

Со ссылкой на собственные источники посол сообщает, что в Северск могут быть подтянуты до 5-7 тысяч военнослужащих.

Ранее Мирошник сообщил, что штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли около трети протяженности Лисичанска, продвигаясь на запад. По его словам, стрелковые бои ведутся в районе стадиона «Шахтер».