Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:53, 13 декабря 2023Культура

Акунина потребовали признать иноагентом после слов об ударах по Крыму

Shot: Акунина потребовали проверить на призывы к террористической деятельности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить известного российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) на призывы к террористической и экстремистской деятельности после его заявления об отсутствии претензий из-за обстрелов Крыма со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обращение было направлено в Генпрокуратуру РФ. Бородин также отметил, что Акунина следует признать иностранным агентом.

До этого депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» призвала запретить публикацию и продажу книг писателя.

Ранее Акунин в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

      В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

      В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

      Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии

      Названы провоцирующие бессонницу продукты

      В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

      Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

      Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

      Возмутившихся условиями проживания на турнире в Уфе биатлонисток переселили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости