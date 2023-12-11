Дмитрий Быков заявил о желании снова приехать в Россию

Быков в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что хочет снова приехать в Россию

Российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что хочет снова приехать в Россию. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает «Царьград».

Вован и Лексус поговорили с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе с пранкерами писатель сообщил, что обязательно вернется в Россию и продолжит жить в Москве.

«Я возвращаться собираюсь. (…) Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — заметил Быков. Он объяснил, что на родине продолжит заниматься преподавательской деятельностью — там, по его словам, сохраняются возможности для его дальнейшей работы. При этом пока, как подчеркивается, план возвращения Быкова в деталях не проработан.

Ранее в том же разговоре с российскими пранкерами Быков заявил, что не имеет претензий к Украине из-за атак беспилотников на Россию. Он отметил, что все это очень обидно. «Но претензий [к Украине] у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — заявил писатель.

Незадолго до этого пранкеры также позвонили певице Наргиз Закировой. В беседе с ними она призналась в спонсировании армии Украины и добавила, что восхищается президентом страны Владимиром Зеленским.