СКР объявит в розыск писателя Акунина по делу о фейках

Следствие планирует объявить в розыск писателя Бориса Акунина (включен в список террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Главное следственное управление СКР возбудило дело в отношении писателя по двум статьям. Акунин подозревается в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее стало известно, что дело по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ против него завели на прошлой неделе.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов.