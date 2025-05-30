СК раскрыл подробности обвинения писателя Бориса Акунина

СК: Акунин призывал к насильственному изменению конституционного строя в России

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Информация об этом доложена главе ведомства Александру Бастрыкину в рамках совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих, прошедшего в Луганске.

Писатель уже дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Теперь в отношении него могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).

Все материалы уголовного дела переданы в суд.