Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:42, 30 мая 2025Силовые структуры

СК раскрыл подробности обвинения писателя Бориса Акунина

СК: Акунин призывал к насильственному изменению конституционного строя в России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Дело писателя Бориса Акунина направлено в суд

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) призывал к насильственному изменению конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Информация об этом доложена главе ведомства Александру Бастрыкину в рамках совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих, прошедшего в Луганске.

Писатель уже дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Теперь в отношении него могут возбудить дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).

Все материалы уголовного дела переданы в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского высказался о возможности встречи с Россией в Стамбуле

    Глава МИД Турции назвал сроки мирного урегулирования на Украине

    В Канаде ввели режим ЧС из-за разрушительных лесных пожаров

    Глава МИД Турции рассказал о подготовке к переговорам России и Украины 2 июня

    «Окончательно закрывшийся» российский банк объявил о возвращении на рынок

    Береговых ракетчиков ВС России защитят от дронов

    Медведев объяснил поиск Зеленским «разговора на троих» с Путиным и Трампом

    Удар российских военных по пункту дислокации ВСУ в Сумской области попал на видео

    Россиянка поселила в квартире 30 змей и 17 белок

    Предсказан сценарий перезагрузки отношений России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости