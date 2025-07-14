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11:30, 14 июля 2025Наука и техника

Турция испытала колесную гаубицу Arpan

Army Recognition: В Турции испытали новую колесную гаубицу Arpan 155
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: ASFAT

Новая турецкая гаубица Arpan 155 прошла стрельбовые испытания. Машина превзошла заданные характеристики, сообщает Army Recognition.

Отмечается, что скорострельность самоходной гаубицы, разработанной в рамках инициативы компаний ASFAT, ASELSAN, MKE и BMC, составила 8 выстрелов в минуту. Изначально разработчики планировали обеспечить скорострельность на уровне 6 выстрелов в минуту.

Машина на четырехосном шасси с колесной формулой 8х8 несет орудие калибра 155 миллиметров с длиной ствола 52 калибра. Гаубица соответствует совместному меморандуму о взаимопонимании в области баллистики, который обеспечивает совместимость с боеприпасами стандарта НАТО. Самоходная артиллерийская установка (САУ) поддерживает ручное и полуавтоматическое заряжание.

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Максимальная дальность стрельбы боеприпасами MOD 274 составляет 40 километров, а осколочно-фугасный снаряд M549A1 может пролететь 30 километров. При пользовании устаревающими M107 дальность стрельбы составит 18 километров. САУ получила современную систему управления огнем с баллистическим вычислителем, инерциальной навигацией и радаром для определения начальной скорости полета снаряда.

Машина весом до 38 тонн получила двигатель мощностью 600 лошадиных сил, который обеспечивает скорость до 80 километров в час.

В июне стало известно, что американские САУ M109 получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие самоходные гаубицы PzH 2000.

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