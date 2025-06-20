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06:30, 23 июня 2025Наука и техника

В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

Американские САУ M109 получат немецкие орудия увеличенной дальности от PzH 2000
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Staff Sgt. Richard Wrigley / Wikimedia

Самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 армии США получат орудия увеличенной дальности, которые устанавливают на немецкие САУ PzH 2000. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что компания BAE Systems подписала с американскими вооруженными силами соглашение о совместных исследованиях и разработках, которое позволит ускорить модернизацию M109.

«Это сотрудничество будет направлено на интеграцию прототипа M109-52, который включает в себя 155-миллиметровую гаубицу Rheinmetall L52, в существующий парк M109, что повысит возможности ведения прицельной стрельбы на большие расстояния», — говорится в публикации.

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Новая гаубица с длиной ствола 52 калибра (8060 миллиметров) заменит орудие M284 с длиной ствола 39 калибров (6045 миллиметров). Rheinmetall L52 может поражать цели обычным снарядом на расстоянии до 40 километров, а активно-реактивный снаряд увеличивает дальность стрельбы до 70 километров. Орудие разместят в башне с измененной конструкцией.

Ранее в июне компания ZALA сообщила, что дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более половины самоходных гаубиц M109, переданных Киеву. Вооруженные силы России уничтожили более ста установок.

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