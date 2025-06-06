В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

ZALA: Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более половины САУ M109 ВСУ

Разведывательно-ударные комплексы ZALA «Ланцет» с дронами-камикадзе уничтожили более половины самоходных артиллерийских установок (САУ) M109, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эффективность аппарата оценила компания ZALA в Telegram.

«Согласно опубликованным данным, с начала СВО Киев получил более 160 натовских гаубиц M109. В настоящее время в открытых источниках зафиксировано 103 эпизода поражения этих САУ барражирующими боеприпасами семейства "Ланцет"», — говорится в сообщении.

Производитель подчеркнул, что «Ланцеты» зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств уничтожения артиллерийских систем иностранного производства. Дроны позволяют поразить дорогостоящую технику малыми силами.

Ранее в июне стало известно, что операторы дрона-камикадзе «Ланцет» поразили украинский безэкипажный катер Magura V7 в Черном море. Морской беспилотник нес две управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder для поражения воздушных целей.