Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:26, 6 июня 2025Наука и техника

В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

ZALA: Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более половины САУ M109 ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Разведывательно-ударные комплексы ZALA «Ланцет» с дронами-камикадзе уничтожили более половины самоходных артиллерийских установок (САУ) M109, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эффективность аппарата оценила компания ZALA в Telegram.

«Согласно опубликованным данным, с начала СВО Киев получил более 160 натовских гаубиц M109. В настоящее время в открытых источниках зафиксировано 103 эпизода поражения этих САУ барражирующими боеприпасами семейства "Ланцет"», — говорится в сообщении.

Производитель подчеркнул, что «Ланцеты» зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств уничтожения артиллерийских систем иностранного производства. Дроны позволяют поразить дорогостоящую технику малыми силами.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне стало известно, что операторы дрона-камикадзе «Ланцет» поразили украинский безэкипажный катер Magura V7 в Черном море. Морской беспилотник нес две управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder для поражения воздушных целей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России объяснил решение о первом за три года снижении ключевой ставки

    Минобороны России показало кадры с поднятым над Федоровкой российским флагом

    В России снимут сериал «Беременна в 16!»

    Индекс Мосбиржи взлетел на решении ЦБ о снижении ставки

    В российском регионе привели в готовность силы ПВО

    Российские военные отомстили Украине за снесенный памятник Пушкину

    В ВШЭ назвали главную причину снижения ключевой ставки Банка России

    В Нацбанке Украины назвали число покинувших страну беженцами граждан

    Сайт и приложение РЖД подверглись массовой хакерской атаке

    В Белоруссии задержали мужчину с беспилотником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости