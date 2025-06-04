Российский «Ланцет» поразил БЭК в Черном море

Дрон-камикадзе ZALA «Ланцет» поразил украинский БЭК Magura V7 в Черном море

Операторы дрона-камикадзе «Ланцет», разработанного компанией ZALA, поразили украинский безэкипажный катер (БЭК) в Черном море. Об этом компания сообщила в Telegram.

«Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет" вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот БЭК нес две управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder для поражения воздушных целей. В компании подчеркнули, что этот эпизод демонстрирует способность «Ланцетов» обнаруживать и поражать активно маневрирующие надводные объекты.

Ранее в июне стало известно, что обновленный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» пройдет испытание в Росгвардии.

В мае компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе «Изделие 51» и «Изделие 52» семейства «Ланцет». Аппараты получили новые каналы связи и интеллектуальную систему наведения.