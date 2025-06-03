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11:13, 3 июня 2025Наука и техника

Обновленный комплекс ZALA пройдет испытание в Росгвардии

Обновленный беспилотный комплекс ZALA пройдет испытание в Росгвардии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Обновленный беспилотный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» пройдет испытание в Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Новый комплекс был представлен Научно-техническому совету Росгвардии в рамках совещания, посвященного перспективным моделям вооружений, используемым в зоне специальной военной операции (СВО). «Новые образцы пройдут испытания в подразделениях Росгвардии, включая те, что задействованы в СВО», — заявил производитель беспилотников.

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В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» получил известность во всем мире после своего успеха в СВО.

В том же месяце журнал The National Interest признал, что Россия достигла прогресса в трех направлениях — выпуске беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике и разработке лазерного оружия.

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