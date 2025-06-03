Обновленный комплекс ZALA пройдет испытание в Росгвардии

Обновленный беспилотный комплекс ZALA пройдет испытание в Росгвардии

Обновленный беспилотный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» пройдет испытание в Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Новый комплекс был представлен Научно-техническому совету Росгвардии в рамках совещания, посвященного перспективным моделям вооружений, используемым в зоне специальной военной операции (СВО). «Новые образцы пройдут испытания в подразделениях Росгвардии, включая те, что задействованы в СВО», — заявил производитель беспилотников.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России рассказали, что российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» получил известность во всем мире после своего успеха в СВО.

В том же месяце журнал The National Interest признал, что Россия достигла прогресса в трех направлениях — выпуске беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике и разработке лазерного оружия.