Объяснена известность российского «Ланцета» во всем мире

ФСВТС РФ: БПЛА «Ланцет» получил известность во всем мире после успеха в СВО

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» получил известность во всем мире после своего успеха в специальной военной операции (СВО), объяснили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

«Этот комплекс продемонстрировал высочайшую эффективность в боевых условиях в ходе проведения СВО, что сделало этот БПЛА известным во всем мире», — заявили в организации на полях оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

Там добавили, что барражирующий боеприпас «Ланцет-Э» имеет большой экспортный потенциал. В частности, интерес к нему наблюдается среди стран Ближнего Востока, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и ОДКБ.

В ФСВТС заметили, что в настоящее время наблюдается высокая потребность в «Ланцете» у Вооруженных сил России.

Ранее источники газеты «Известия» сообщили, что морские полки беспилотных систем создают в составе Военно-морского флота России. Военный эксперт Дмитрий Болтенков допустил, что полки вооружат дронами дальнего и среднего радиуса действия «Орлан» и «Форпост», барражирующими боеприпасами «Ланцет», FPV-дронами и другими аппаратами.