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04:30, 14 мая 2025Наука и техника

В составе ВМФ России появятся полки беспилотных систем

«Известия»: Морские полки беспилотных систем создают в составе ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Морские полки беспилотных систем создают в составе Военно-морского флота (ВМФ) России. Они будут использовать беспилотные системы различных типов, сообщают источники «Известий».

Отмечается, что полки появятся в составе всех флотов. Специалисты будут использовать наземные роботизированные комплексы, надводные и подводные дроны, а также беспилотные летательные аппараты. Подразделения смогут выполнять различные разведывательные и ударные задачи, включая уничтожение дронов противника, поиск и уничтожение морских мин, а также охрану кораблей.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков допустил, что полки вооружат дронами дальнего и среднего радиуса действия «Орлан» и «Форпост», барражирующими боеприпасами «Ланцет», FPV-дронами и другими аппаратами.

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В апреле стало известно, что ВМФ России получит безэкипажные катера с FPV-дронами. Они будут нести беспилотники «Скворец-ВМФ» с радиусом действия до 10 километров.

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