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13:16, 29 апреля 2025Наука и техника

ВМФ России получит безэкипажные катера со «Скворцами»

«Известия»: Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для работы безэкипажных катеров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Скворец-ВМФ» модернизируют для работы безэкипажных катеров (БЭК). После реализации этого проекта Военно-морской флот (ВМФ) России получит роботизированную разведывательно-ударную платформу, пишут «Известия».

В Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщили, что решение о создании комплекса приняли на техническом совете по развитию морских беспилотных систем под председательством главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева в апреле.

«Главным ударно-разведывательным элементом спарки БЭК-БПЛА станет небольшой дрон "Скворец-ВМФ" — универсальная ударная FPV-платформа, которую доработают для запуска с морских БЭК. Этот ударный дрон с радиусом действия до 10 километров может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки. Скорость аппарата — до 150 километров в час», — говорится в материале.

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В компании-разработчике «Технодрон» рассказали, что для управления БПЛА используют радиосвязь, а в перспективе могут реализовать спутниковую передачу команд. Аппарат получил герметичный корпус с антикоррозийным покрытием, который сохранит агрегаты дрона в условиях высокой влажности. «Скворец-ВМФ» оснащен креплениями с автоматическим размыканием и усиленной системой питания с возможностью подзарядки от бортовой сети БЭК. Аппарат сможет выполнять разведывательные и ударные задачи. Разработчики подчеркнули, что беспилотник совместим с большинством существующих безэкипажных катеров.

Ранее в апреле стало известно, что специалисты Балтийского высшего военно-морского училища создали дрон-камикадзе «Марлин», способный уничтожать вражеские катера на море и в реке. Аппарат может нести до двух килограммов взрывчатого вещества.

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