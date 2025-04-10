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11:07, 10 апреля 2025Наука и техника

Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

«Известия»: В России создали морской дрон-камикадзе «Марлин»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты Балтийского высшего военно-морского училища создали дрон-камикадзе «Марлин», способный уничтожать вражеские катера на море и в реке. Об этом газете «Известия» стало известно от источников в Минобороны России.

Беспилотник малого водоизмещения способен переносить до двух килограммов взрывчатых веществ. Управление аппаратом осуществляется так же, как и типичным летательным FPV-дроном. Небольшие габариты «Марлина» позволяют применять его в больших количествах.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, развертывание подобных систем становится особенно актуальным на фоне ведущихся в западных странах разработках безэкипажных катеров (БЭК). Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин уверен, что «Марлин» будет способен уничтожать вражеские БЭК.

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В октябре 2024 года в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили ТАСС, что на Черноморском побережье испытают акустический водный датчик «Аква», предназначенный для обнаружения украинских БЭК.

Тогда же управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко рассказал РИА Новости, что испытания российского тяжелого морского дрона на базе БЭК «Визир» завершены.

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