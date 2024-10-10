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13:49, 10 октября 2024Наука и техника

Завершены испытания российского тяжелого морского дрона «Визир»

КМЗ: испытания российского тяжелого морского дрона «Визир» завершены

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Испытания российского тяжелого морского дрона на базе безэкипажного катера (БЭК) «Визир» завершены. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко.

По его словам, испытания многоразового дрона завершены успешно. «Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки, а также в транспортно-эвакуационном исполнении для доставки боеприпасов и эвакуации раненых», — сказал руководитель.

Управляющий директор отметил, что в настоящее время готовится площадка для серийного производства дрона.

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В сентябре Даниленко сообщил, что на базе КМЗ появится единый центр для производства БЭК.

Военный эксперт Василий Дандыкин, в свою очередь, говорил, что одно из преимуществ нового российского тяжелого морского дрона «Визир» заключается в его способности возвращаться после того, как он выполнит боевую задачу.

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      Иван Потапов
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