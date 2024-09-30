В России появится единый центр для производства морских дронов

В России на базе КМЗ появится единый центр для производства морских дронов

В России на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) появится единый центр для производства морских дронов — безэкипажных катеров (БЭК). Об этом со ссылкой на управляющего директора холдинга Михаила Даниленко сообщает РИА Новости.

«В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов в РФ достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, то есть холдинг превращается в российский центр по массовому производству корпусов и двигателей катеров с последующей сборкой электронной части в интересах силовых ведомств», — сказал руководитель.

По его словам, к массовому выпуску морских дронов единый центр приступит в 2025 году.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на управляющего директора холдинга написала, что после завершения испытаний началось серийное производство первого российского тяжелого морского дрона «Визир», способного осуществлять грузоперевозки, проводить разведку и применять управляемое оружие.

В апреле Даниленко сообщил ТАСС, что во втором квартале 2024 года холдинг КМЗ займется производством катеров серии MASTER PRO в интересах российских силовых структур.