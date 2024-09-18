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15:02, 18 сентября 2024Наука и техника

Россия начала серийное производство тяжелого морского дрона «Визир»

Началось серийное производство российского тяжелого морского дрона «Визир»
Стенд KMZ

Стенд KMZ. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

После завершения испытаний началось серийное производство первого российского тяжелого морского дрона «Визир», способного осуществлять грузоперевозки, проводить разведку и применять управляемое оружие. Об этом пишет газета «Известия».

По словам управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко, по скорости российский беспилотник имеет преимущества перед иностранными аналогами. Использование стрелкового оружия беспилотником стало возможным из-за наличия электростабилизированной платформы. Дрон получил многоканальную систему управления, благодаря которой можно расширять его функционал, например, по применению различных систем вооружения.

Длина беспилотника — 7 метров, ширина — 2,5 метра. Скорость — до 45 километров в час. Дальность — до 270 миль. Многоразовый дрон способен действовать в условиях волнения моря и сильного ветра. Все комплектующие в дроне — российского производства.

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«За нами огромное предприятие, которое может организовать массовый и серийный выпуск. Речь идет о многих сотнях изделий в год. При необходимости можно дополнительно продолжать наращивать производительность и далее», — заявил руководитель.

В июле управляющий директор холдинга сообщил, что военно-промышленный холдинг KMZ до конца июля завершит испытания возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир».

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      Иван Потапов
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