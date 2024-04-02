Даниленко: в 2024 году KMZ займется производством катеров серии MASTER PRO

Во втором квартале 2024 года холдинг KMZ займется производством катеров серии MASTER PRO в интересах российских силовых структур. Об этом со ссылкой на управляющего директора холдинга Михаила Даниленко сообщает ТАСС.

Документацию и права на выпуск катеров холдинг приобрел у компании «Меркурий Трейдинг», которая ранее выпускала эти изделия. «Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время холдинг проводит работы по настройке серийного производства катеров.

В марте отряд российских кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провели учения по борьбе с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и морским пиратством в Аденском заливе Аравийского моря.