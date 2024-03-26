Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 26 марта 2024Наука и техника

Российские корабли отработали борьбу с беспилотниками и пиратами

Корабли «Варяг» и «Маршал Шапошников» ТОФ отработали борьбу с БПЛА и пиратами

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провели учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК), беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и морским пиратством в Аденском заливе Аравийского моря. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«На начальном этапе учений экипажи кораблей отряда отработали алгоритм совместных действий по уничтожению нескольких БЭК и БПЛА условного противника. Взаимодействие радиотехнических и ракетно-артиллерийских боевых частей ГРКР "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" было успешно организовано, что позволило оперативно обнаружить и распределить цели для их поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе условной массированной атаки БЭК и БПЛА боевые расчеты кораблей отработали способы ведения огня по секторам.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

По легенде антипиратских учений корабли получили сигнал бедствия от торгового судна, которое подверглось нападению вооруженной группы. После прибытия в район условного захвата экипажи «Варяга» и «Маршала Шапошникова» отработали действия по отражению нападения. В пресс-службе подчеркнули, что на учениях моряки использовали опыт, полученный во время участия в антипиратской миссии в Аденском заливе и в районе побережья Сомали.

Ранее в марте источник ТАСС сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385, который строят на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту России в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше