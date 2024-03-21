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15:27, 21 марта 2024Наука и техника

Российские комплексы «Бал» нанесли удар по «противнику»

Комплексы «Бал» Балтфлота нанесли удар по «противнику» с берега Финского залива

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработали нанесение удара по кораблям условного противника с побережья Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«На учениях с ракетчиками на побережье Финского залива особое внимание было уделено выполнению задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки», — рассказали в пресс-службе. Там отметили, что расчеты комплексов успешно справились с поставленными задачами.

В пресс-службе добавили, что экипажи стартовых батарей российских БРК отработали способы размещения техники на различных позициях, ее развертывание, а также смену боевого порядка и местоположения после условного поражения целей.

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В учениях задействовали более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

В июне 2023 года близкий к Минобороны России источник сообщил, что береговой ракетный комплекс «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции показал высокую эффективность против наземных целей.

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      Даниил Иринин
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