Стало известно о высокой эффективности БРК «Бастион» против наземных целей

Источник ТАСС: БРК «Бастион» в ходе СВО показал эффективность против наземных целей

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции (СВО) показал высокую эффективность против наземных целей. Об этом ТАСС стало известно от близкого к Минобороны России источника.

По его словам, на начальном этапе СВО против наземных целей было применено несколько десятков ракет «Оникс». «Они подтвердили высокую эффективность комплекса», — сказал собеседник.

Источник напомнил, что впервые против наземных целей БРК был применен в ходе сирийской кампании.

В январе генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов заявил, что «Бастионы» с «Ониксами» востребованы в ходе СВО.

В январе прошлого года источники «Известий» сообщили, что БРК, которые разместили на курильском острове Матуа, защитят расположенные на Камчатке стратегические объекты.