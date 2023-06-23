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14:42, 23 июня 2023Наука и техника

Стало известно о высокой эффективности БРК «Бастион» против наземных целей

Источник ТАСС: БРК «Бастион» в ходе СВО показал эффективность против наземных целей

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» в ходе специальной военной операции (СВО) показал высокую эффективность против наземных целей. Об этом ТАСС стало известно от близкого к Минобороны России источника.

По его словам, на начальном этапе СВО против наземных целей было применено несколько десятков ракет «Оникс». «Они подтвердили высокую эффективность комплекса», — сказал собеседник.

Источник напомнил, что впервые против наземных целей БРК был применен в ходе сирийской кампании.

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В январе генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов заявил, что «Бастионы» с «Ониксами» востребованы в ходе СВО.

В январе прошлого года источники «Известий» сообщили, что БРК, которые разместили на курильском острове Матуа, защитят расположенные на Камчатке стратегические объекты.

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    Иван Потапов
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