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20:33, 27 января 2023Наука и техника

В России заявили о востребованности «Бастионов» в ходе СВО

В России заявили о востребованности комплексов «Бастион» с ракетами «Оникс» в ходе СВО

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» востребованы в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов, передает ТАСС.

«Не нам оценивать эффективность применения БРК "Бастион" в ходе СВО на Украине. Эффективность применения должны оценивать военные. Раз эта система применяема, значит, она востребована», — отметил Леонов, отвечая на просьбу дать оценку эффективности применения комплекса в ходе спецоперации.

Он добавил, что какие-то замечания при использовании комплекса «Бастион» бывают, «но существенных не было».

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В феврале директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал, что российский комплекс «Бастион» может поразить большинство существующих кораблей.

В январе 2022 года источники «Известий» сообщили, что БРК «Бастион», которые разместили на курильском острове Матуа, защитят расположенные на Камчатке стратегические объекты.

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Даниил Иринин
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