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В России рассказали о защите Черного моря от любого противника

Военный специалист Кнутов рассказал о защите Черного моря комплексами «Бастион»

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Российский береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» может поразить большинство существующих кораблей. БРК обеспечивают защиту акватории Черного моря от любого противника. Об этом директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в России создали систему «зон запрета доступа», которая включает БРК «Бал» и «Бастион», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Это не позволяет противнику создать наступательную группировку у российских границ.

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«Сочетание комплексов "Бастион" и "Бал" позволяет уничтожать корабли противника непосредственно при их входе в акваторию Черного моря. Противник хорошо понимает, что комплекс "Бастион" обеспечивает стопроцентное поражение практически всех существующих кораблей. Для авианосцев требуется несколько ракет. Наличие наземных установок обеспечивает защиту акватории Черного моря от любого противника», — сообщил Кнутов.

Ранее в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили о проведении учений с БРК «Бастион» в Крыму. В ходе маневров расчеты комплексов подготовили «Бастионы» к учебной ракетной стрельбе и отработали маскировку новых стартовых позиций.

В октябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о новой ракете для БРК «Бал». В ходе испытаний дальность полета ракеты превысила 500 километров.

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Даниил Иринин
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